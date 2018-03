A te géped vinni fogja a megszépült World of Tanks-ot? Próbáld ki most!

A Wargaming csapata már tavaly bejelentette, hogy hamarosan egy igencsak jelentős frissítéssel gyarapodhat a World of Tanks , aminek köszönhetően egy teljesen új grafikus motort kap a játék, vagyis a küllem terén végre beéri a mai követelményeket.

Ezzel párhuzamosan természetesen a World of Tanks gépigénye is növekedni fog, és bár új rendszerkövetelményeket még nem adtak ki a készítők, ellenben egy benchmark programot már igen, aminek jóvoltából most lehetőségünk nyílik letesztelni a gépünket, hogy az Update 1.0 feltelepítése után milyen minőségben tudja futtatni a végeredményt.A kérdéses enCore benchmark IDE KATTINTVA általad is szabadon letölthető és tesztelgethető, ezáltal különféle beállításokkal izzaszthatjuk meg vele a gépünket, aminek során egy 3 perces bemutatót kapunk a megszépülő World of Tanks -ból, amitannak érdekében, hogy megnézzük, miként is fut majd a gépünkön a játék a frissítést követően.Hogy az update mikor futhat majd be a népszerű tankos MMO-hoz, az egyelőre nem derült még ki, ellenben bizonyára nem kell sokáig várni rá.