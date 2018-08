A tavaszi száguldás is óriási élmény lesz a Forza Horizon 4-ben

Újabb livestreamet tartott a Forza Horizon 4 -hez kapcsolódóan a Playground Games, akik ezúttal azt mutatták meg, hogy milyen élmény lesz tavasszal száguldozni a játékban, merthogy minden évszak képviselteti majd magát benne.

Az alábbiakban mindezt néhány igencsak hangulatos képsorozattal mutatták meg a fejlesztők,, amihez virágos réteket, pocsolyákkal tarkított utakat és az ébredő természetet is bevetették.A prezentáció csak úgy, mint korábban, most is valami elképesztő, sőt mi több, láthatjuk benne Edinburgh városát, a McLaren Senna autót, de kapunk egy kis gyakorlati bemutatót a Team Adventure névre keresztelt online kooperatív módról is. A Forza Horizon 4 október 2-án érkezik PC-re és Xbox One-ra.

