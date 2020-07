A tavalyi évhez képest 17 százalékkal csökkentek a konzoleladások júniusban

Már biztosan nem a játékkonzolok legjobb éve lesz 2020, hiszen a tavalyi évhez viszonyítva 17 százalékos csökkenést mutattak idén júniusban a konzoleladások, ami még az ilyenkor szokásosnál is drasztikusabb eredmény.

Bár az adatok csak az amerikai helyzetet dolgozták fel, azonban vélhetően a világ más részein is hasonló a helyzet, amit a generációváltás miatt vártunk is, csakhogy erre a folyamatra most a koronavírus-járvány még nagyobb hatást gyakorolt, azaz régóta nem esett már vissza ennyire a konzolos piac, mint az idén.Persze a járványhelyzet a legrosszabb hónapokban inkább segítette a konzoleladásokat --, de júniustól határozott a visszaesés, egyedül a Nintendo Switch eladásai szárnyaltak - az NPD szerint június legkelendőbb masinája volt -, de a PS5 és az Xbox Series X érkezéséig vélhetően ez a tendencia megmarad, ha csak nem jön egy második hullám, és az embereknek nem lesz idejük megint játszani.