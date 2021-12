A tavalyi állításai ellenére Keanu Reeves valójában soha nem is játszott a Cyberpunk 2077-tel

Még 2020-ban, alig néhány héttel a Cyberpunk 2077 megjelenése előtt Adam Kicinski, a CD Projekt Red vezérigazgatója azt állította, hogy Keanu Reeves már játszott a játékkal, sőt maga a színész is ezt vallotta

Azonban Keanu Reeves egy nemrégiben adott interjújából kiderül, hogy az állítás nem volt igaz. A The Verge-nek adott interjú során, amikor Keanu Reevest arról kérdezték, hogy játszott-e már a Cyberpunk 2077 -gyel, azt mondta, hogy csak bemutatókat látott belőle, de nem játszott vele.Bár továbbra is rejtély, hogy miért mondták azt, hogy Keanu Reeves játszott és szerette a Cyberpunk 2077 -et, valószínűleg a lengyel fejlesztő részéről is pontosításra szorul. Egy biztos: nem mutat túl fényesen, hogy egy újabb ferdítés derült ki a CD Projekt Red részéről, amennyiben tényleg ferdítésről van szó.