A Tales from the Borderlands folytatásán dolgozik a Telltale, jövőre pedig hozhatják a The Wolf Among Us 2-t is

Érdekes pletykák láttak napvilágot a Telltale Games háza tájáról, akik komoly dilemmába kerültek az elmúlt hónapokban, de rendeződni látszik a helyzetük, a Redditen keresztül pedig kiderült , hogy két projektjük is gőzerővel formálódik a háttérben.

Bár alapesetben fenntartásokkal kezeljük a Reddites szivárgásokat, azonban ugyanaz a forrás szállította most ezeket, mint amelyik annak idején a The Wolf Among Us 2 bejelentését is idő előtt közhírré tette, így elég alapos okunk van elhinni aktuális állítását, miszerint a régóta várt képregényes kalandjátékEz azonban még nem minden! A szivárogtató szerint ugyanis a Telltale Games munkatársai a háttérben már nekiláttak a Tales from the Borderlands folytatásának is, mely a csapat következő nagy projektje lehet, de bejelentésről és megjelenésről egyelőre még nem hallottunk ezzel kapcsolatban.