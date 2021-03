A Take-Two vezérigazgatója szerint a közönség készen áll a videojátékok áremelésére

Strauss Zelnick, a Take-Two vezérigazgatója elmondta, hogy véleménye szerint a játékosok már készen állnak a videojátékok áremelésére, ezáltal úgy gondolja, hogy a 70 dolláros árcímke nem fog gondot okozni a közönségnek.

Zelnick szerint amikor kihirdettek egy 70 dolláros árcédulát az NBA 2K21-hez, akkor szerinte "rendkívüli élményeket", "rengeteg visszajátszhatóságot" kínáltak ezzel egyetemben, ráadásul utoljára 2005-ben, 2006-ban volt az USA-ban az elsődleges áremelkedés, ezért úgy gondolja, hogy a fogyasztók készen állnak egy újabb nagy áremelésre.Nyilván Zelnick kihagyja a képletből azt az egészen egyszerű elemet, hogy akkoriban még nem volt annyi mikrotranzakció a játékokban, mint most, viszont emberünk azt is hangsúlyozta, hogy továbbra is nagyobb értéket akarnak szállítani, mint amennyi pénzt kérnek egy-egy programért - magyarán tehát a szokásos marketingszöveg...