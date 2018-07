A Take-Two elnöke szerint a következő nagy durranás nem egy Fortnite klón lesz

A Take-Two vezérigazgatója, Strauss Zelnick örülne, ha a Fortnite az ő gyermekük lenne, de esze ágában sincs azt lemásolni, ugyanis szerinte egy ötlet lemásolásával nem lehet masszív sikert elérni.

Bár az úriember nem zárja ki, hogy az ő játékaikban is legyen battle royale, véleménye szerint annak egyes elemeinek a fogyasztói igényeknek kell megfelelniük, és ha csak szimplán próbálnák lekopírozni a Fortnite formuláját, nem működne,Voltak eddig is pletykák, hogy akár a Red Dead Redemption 2 -ben is feltűnhet a népszerű játékmód, így mindenképp megnyugtató, hogy nem egy újabb, ugyanarra a sémára épülő battle royale őrülettel kell számolnunk ha bekerül, a Rockstar Games-ben bízhatunk annyira, hogy úgy tökéletesítik azt, hogy az ne üssön el a játékuktól.