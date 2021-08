A Take-Two égisze alatt számos nagyvállalat dolgozik, és az egyik legjelentőségteljesebb cégük egyértelműen a Rockstar Games, akik kapcsán jelenleg másról sem hallunk, mint hogy hogyan fejnek le még több és több pénzt a GTA V-ből.

A legfrissebb pletykák azonban arra engednek következtetni, hogy néhány remaster is kikerülhet a műhelyükből, legalábbis a kiadó legfrisebb bevételi jelentéséből kiderült, hogyÉrtelemszerűen itt nem borítékolható, hogy bármelyik is a Rockstar keze alá tartozik, azonban több megbízható forrás is nagyon valószínűnek tartja, hogy több GTA is újrakeverést kap. Ti melyik GTA-k felújítását látnátok szívesen?