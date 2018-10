A szupersztárokra koncentrál a legújabb WWE 2K19 előzetes

A 2K Games egy újabb WWE 2K19 kedvcsinálóval lepett minket a közelgő megjelenés apropójából, melyen a WWE sportágának legnagyobb szupersztárjai kapták a központi szerepet, így többek között még a borítósztár, AJ Styles is felbukkan a képsorokon.

Rajta kívül Ronda Rousey és Rey Mysterio, Ric Flair, valamint lánya Charlotte Flair, Daniel Bryan, Undertaker, Asuka, The Miz, Rusev, Naomi, Jeff Hardy és sokan mások is megmutatják magukat annak érdekében, hogy elmondják: WWE 2K19 megjelenését október 9-án várhatjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt, az alábbi videón felbukkanó szupersztárokat pedig egytől-egyig irányításunk alá vehetjük majd a játékban is.

Nézd nagyban ezt a videót!