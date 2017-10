A szuperhősök titkos identitásáról szól a legújabb South Park: The Fractured But Whole trailer

Várhatóan jövő héten kerülhet fel a boltok polcaira a sokszor elcsúsztatott South Park szerepjáték következő epizódja, amiről a Ubisoft most egy újabb kedvcsinálót osztott meg velünk, ami még nehezebbé teszi az előttünk álló néhány napos várakozást.

Az alábbi videó ugyanis bár rövid lett, azonban miközben elénk tárja a szuperhősök titkos identitását, ezen túlmenően: hogy ez a franchise gyerekekről szól, és gyakran gyermekded nézőpontból tálalja elénk a világ aktuális problémáit - természetesen orbitális humorral.Apropó animációs sorozat! A South Park legutóbbi, tegnap este bemutatott epizódja a South Park: The Fractured But Whole felvezetését szolgálta, így amennyiben enyhítenénk egy kicsit a várakozás nehézségein, nézzük meg a széria legújabb részét. Persze csak az alábbi trailer után!

