Már a korábbi kedvcsinálókból kiderült, hogy a Just Cause 4 a történet tekintetében igencsak ott lesz a szeren, azonban a Square Enix és az Avalanche Software nemrégiben ezt nyomatékosította is egy friss trailerrel.

A hír végére beszúrt kedvcsinálóban ugyanis a cselekmény, a történetmesélés kapta a központi szerepet, lévén Rico Rodriguez oldalán egy minden eddiginél csavarosabb, akcióban dúslakodó történet vár majd ránk,Ha ismerkednél a történettel - természetesen egy sor látványos játékbeli pillanat társaságában - az alábbi videó jó döntés lesz. A Just Cause 4 megjelenését december 4-én várhatjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

