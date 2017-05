A DICE egy újabb videót, egészen pontosan egy fejlesztői naplót mutatott be nekünk a Star Wars Battlefront 2 -ről, amelyen maguk a készítők beszélnek nekünk a játék történetéről, lévén az alkotásban az előddel ellentétben egy vérbeli egyjátékos kampány is megtalálható lesz.

A DICE szerint ezt valóban érdemes lesz átélni, hiszen egy birodalmi katona,, és olyan részleteket is megtudhatunk a Csillagok Háborúja egyre szerteágazóbb világáról, amit eddig még biztosan nem tudtunk róla.Ha ennél többre vagy kíváncsi a november 17-én érkező Star Wars Battlefront 2 történetéről, esetleg meg is néznél belőle néhány látványos pillanatot, most itt a nagy lehetőség.

Nézd nagyban ezt a videót!