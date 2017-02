A sztoriról mesél a legújabb Torment: Tides of Numenera trailer

Egy régóta várt trailert mutatott be a rajongók számára az inXile Entertainmnet csapata a Torment: Tides of Numenera kapcsán, amelynek középpontjába a játék sztorija került, amely egy igazán különleges koncepciót vázol fel számunkra.

A Planescape Torment szellemi örökségét ápoló szerepjáték ugyanismajd, ezáltal jótékonyan ötvözi a futurizmust, a sci-fit, valamint a klasszikus fantasy varázsolgatás elemeit is, amihez hasonlóan maga a történet is elég komplikáltnak ígérkezik.Ha szeretnél egy kicsit közelebb kerülni hozzá, az alábbi trailer segíthet az ismerkedésben, ha pedig a játékra fáj a fogad, február 28-án várhatod PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, sőt mi több, a Play 24/7 kínálatából már most előrendelheted magadnak.

