A sztoriról hallhatunk a Captain Tsubasa: Rise Of New Champions legújabb kedvcsinálóján

A Bandai Namco egy újabb videóval örvendeztette meg a Captain Tsubasa: Rise of New Champions rajongóit, így az alábbiakban szemügyre vehetjük a kedvcsinálót, mely az elejétől a végéig a történetről papol nekünk.

Persze a száraz tananyag mellett - amit a japán szinkron miatt csak a feliratból értünk -, amivel együtt egy igazán alapos felvétel született meg.Ha érdekel, nem vagyunk irigyek, az alábbiakban máris megismerkedhetsz az egyébként rémesen egyszerű történet sajátosságaival, miközben a Captain Tsubasa: Rise of New Champions még mindig nem rendelkezik pontos premierdátummal, de az már tuti, hogy az idén érkezik PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re is.

