A szivárgások szerint el lehet felejteni az ingyenes next-gen frissítést a Call of Duty: Black Ops - Cold Warhoz

Gőzerővel szivárog a Call of Duty: Black Ops - Cold War , ami jól jelzi, hogy vélhetően nagyon közel van már a hivatalos bejelentés (állítólag erre a Warzone-ban számíthatunk), így például megtudtuk, hogy a játék az első Black Ops folytatása lesz.

Utóbbi azért izgalmas, mert eddig arról hallottunk, hogy annak rebootja lesz, de ez máris barátibb koncepció. Igen ám, de az adatbányászok kellemetlen hírekre is bukkantak a fájlokat böngészve, mint például, hogy írja a Charlie Intel.Lesz egy Standard Edition, egy Cross-Gen Edition, valamint egy Ultimate Edition. A második vélhetően többet kóstál majd, mint az alap variáns, és ezzel a következő generáción is pörgethetjük a szoftvert, de minderről holnap kapunk több infót, amikor is teljes értékűen leleplezi az Activision a stuffot.