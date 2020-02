A szervezők a közönség visszajelzését várják, hogy mit változtassanak az E3-on

Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy mélypontján van az E3, ami rengeteg tényezőnek köszönhető, például többek között annak, hogy tavaly sikeresen kiszivárogtatták ki 2000 ezer regisztrált személy adatait, ami miatt a mai napig nem kért bocsánatot az expó mögött álló ESA.

A bocsánatkérés most sem történt meg, ellenben ezúttal most a közönség visszajelzéseit várják arról, hogy miként alakítsák a rendezvényt. Ezenfelül, hogy a nézők elvárásának meg tudjanak felelni.Talán nem tévedünk nagyot azzal, hogy mindössze arra lenne szükség, hogy kevésbé az influenszerekre, és sokkal inkább magukra a videojátékokra legyen helyezve a hangsúly, hovatovább a tavalyi eseményre már botrányosra járatott megoldást, miszerint semmiféle gameplay-t nem prezentál senki, nem lenne rossz végre elengedni. Az adatvédelmi botrányokról már nem is beszélve...