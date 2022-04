A szaúdi koronaherceg kezébe került az SNK

Bár a világ általánosságban nincs túl jó véleménnyel Mohamed bin Szalmánról, Szaúd-Arábia koronahercegéről a hozzá kapcsolódó kétes ügyek miatt, de az biztos, hogy emberünk óriási játékos, aki az EGDC tulajdonosaként most gyakorlatilag zsebre tette az SNK-t.

A sztori nem teljesen új, hiszen a herceget 2020 novemberében már egyszer 33 százalékos részesedést szerzett az SNK-ban, de már akkor jelezte, hogy újabb részvények felvásárlását tervezi, februárban pedig, akik a The King of Fighters és a Samurai Shodown sorozatokkal váltak a legismertebbé.Ezzel gyakorlatilag a szaúdi koronaherceg egy az egyben zsebre tette a vállalatot, de azt egyelőre nem tudni még, hogy mit tervez az SNK-val, ugyanakkor Mohamednek rengeteg részvénye van más videojátékos vállalatokban, így az Activision Blizzardban, a Take-Two-ban és az Electronic Arts-ban is.