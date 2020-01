Azt már sokszor és sok helyen elmondtuk, hogy a japánok a videojátékok tekintetében kifejezetten őrültnek tekinthetők, de legalábbis szokatlan meglátásokkal rendelkeznek egy nyugati értékrendhez viszonyítva.

Ha eddig nem értetted volna ezeket a véleményeket, akkor hadd mutassuk meg a Yakuza: Like a Dragon legújabb reklámjait, melyek egyenesen Japánból robogtak be közénk, és annyira őrültek, hogy még a szánkat is eltátottuk tőlük.Merthogy sok közük közvetlenül nincs a játékhoz, közvetetten viszont annál több, hiszen főként az alkotásban megtalálható mini-játékokhoz köthetők, azonban tényleg annyira különlegesek, hogy inkább mutatjuk őket, mert ezeket tényleg látni kell.

