A Super Monkey Ball Banana Mania alkotója új részt akar készíteni a franchise-hoz

A Retro Gamer legújabb számában megjelent interjúban a Super Monkey Ball Banana Mania rendezője, Masao Shirosaki beszélt arról, hogy tervei között szerepel egy új játék készítése a franchise-ban.

Az interjú során Shirosaki kifejezte, hogy, valamint elhintette azt is, hogy van néhány elképzelése arról, hogy mit szeretne látni a franchise új részétől.Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ez a döntés igazából nem az ő kezében van, és jelenleg nem is dolgozik a hőn áhított projektjén, így a rajongóknak egyelőre csak élvezniük kell a frissen megjelent Super Monkey Ball Banana Maniát. Utóbbi ugyebár egészen pozitív kritikákat kapott a szakmától, úgyhogy benne van a pakliban egy új illesztés lehetősége!