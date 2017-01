A Super Bomberman R is megmutatta magát egy gameplay videón

A Konami a hétvégén formálisan is bejelentette a rajongók számára a kizárólag Nintendo Switch-re megjelenő Super Bomberman R -t, amely a legendás Bomberman alaposan felújított, megszépült és kibővített változata lesz.

Hogy mindezt a gyakorlatban is el tudjuk képzelni, a hétvége során a játékhoz megjelent egy negyedórás prezentáció, amely azt a célt szolgálta, hogy a rajongók a gyakorlatban is megcsodálhassák - méghozzá kooperatív módban -, hogy mennyit fejlődött az évek, sőt évtizedek során ez a nagyszerű videojáték.Mint látható,, egy sajátos, izometrikus nézetből, miközben visszatér a legendás alkotás minden sajátossága, a játékmenettől kezdve, az ellenfeleken át, a legkülönfélébb power upokig bezárólag. Super Bomberman R március 3-án érkezik, és a Nintendo Switch egyik kezdőcíme lesz, miközben a mi könnycsatornánkat már most, a megjelenés előtt ingerelni kezdte.

