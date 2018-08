A Sumo Digital kezébe került az Everybody's Gone to the Rapture fejlesztőcsapata

Terjeszkedésbe kezdett a jelenleg éppen a Dead Island 2-vel és a Crackdown 3-mal azonosítható Sumo Digital csapata, akik bejelentették, hogy bekebelezték az Everybody's Gone to the Rapture alkotóiként elhíresült The Chinese Room-ot.

Sajnos egyelőre senki sem tudja még, hogy a Sumo Digital pontosan mit szeretne az újoncoktól, de, lévén mind a Dead Island 2, mind a Crackdown 3 nagyon rosszul halad a határidők tekintetében.Emiatt a Sumo Digital évek óta nem is adott már ki semmit sem a kezei közül, de most talán változik a helyzet, még ha ezért egy olyan tehetséges és nagyszerű ötletekkel rendelkező stúdiót is kell beáldozniuk, mint a The Chinese Room, akiknek az Amnesia: A Machine for Pigs-et és a Dear Esther-t is köszönhetjük.