A Subnautica: Below Zero írójával erősít a Spider-Man 2

Brittney M Morris író, aki a Subnautica: Below Zero történetén dolgozott, csatlakozott az Insomniac Gameshez, és a Marvel's Spider-Man 2 fejlesztésébe fog a továbbiakban besegíteni, természetesen a sztori tekintetében.

További munkái közé tartozik a The Lost Legends of Redwall, egy epizodikus kalandjáték, valamint a Wings of Fury, egy képregényes történet,. Morris olyan elismert regényeken is dolgozott, mint a Slay és a The Cost of Knowing, jelenleg pedig a The Jump című regényt írja, amely várhatóan jövőre jelenik meg.Egyelőre nem sokat tudni az Insomniac folytatásának történetéről, kivéve, hogy Peter Parker és Miles Morales is szerepel benne, miközben végre bemutatja Venomot. A fejlesztő jelezte, hogy sötétebb hangulatú lesz, mint a korábbi címek.