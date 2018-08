A Street Fighter V és a Tekken 7 is ingyen nyúzható a Steamen most hétvégén

Az EVO 2018 alkalmából óriási akció indult a Steamen a verekedős játékok kapcsán, így a leárazások mellett több alkotást teljesen ingyen lehetőségünk nyílik kipróbálni az előttünk álló hétvégén.

Mint kiderült,, de az Absolver szintén csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, noha az nem tekinthető egy klasszikus, oldalnézetes árkád csetepaténak.A kérdéses játékok sok más egyéb bunyós címmel együtt - például az Injustice 2 is bekerült a kínálatba - egyébiránt óriási leárazást is kaptak most a Steamen, így többségüket féláron lehetőséged nyílik beszerezni magadnak. IDE KATTINTVA máris válogathatsz!