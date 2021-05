A Steam legjobban fogyó játéka lett a Days Gone

Elég erős játékmegjelenéseken vagyunk túl, hiszen nemrég debütált az It Takes Two, a Resident Evil Village, a Mass Effect Legendary Edition, a Steam csúcsára mégis a Days Gone PC-s átirata tört a legfrissebb információk szerint.

A legjobban fogyó játékok listáján diatalmaskodik a Sony Bend címe, hamarosan azonban ismét érkeznek friss kihívók, amik megszorongathatják, lévén az Experiment 101 műhelyéből kigördül a Biomutant, a Subnautica: Below Zero expanzió is napvilágot lát, úgyhogy bőven lehet itt még meglepetés a későbbiekben.Ettől függetlenü lez egy nagyon szép teljesítmény a Days Gone -tól, ellenben más kérdés, hogy vajon meddig marad ott a legjobban fogyó játékok lista csúcsán a Steamen. Vagy netán valamelyik előző megjelenés átveheti tőle az aranyérmet?