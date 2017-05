A Steam helyett kizárólag a Battle.net-et támogatja majd PC-n a Destiny 2

Meglepő lépésre szánta el magát az Activision-Blizzard csapata, akik úgy határoztak, hogy nem a manapság szinte kihagyhatatlan Steamet használják majd fel PC-n a Destiny 2 támogatására, megvédésére és terjesztésére, hanem a Blizzard szolgáltatását.

Hogy ez miért olyan meglepő? Nagyon egyszerű: ha végignézünk a Battle.net kínálatában, ott csak és kizárólag Blizzard-játékokat találunk, tehát nincs egy Call of Duty sem ott például, ebből a szempontból tehátA kiadó egyébiránt a PC-s Destiny 2 kapcsán bejelentette még, hogy a Battle.net-támogatás mellett a rajongók akár 4K-felbontásban is átélhetik majd az alkotást, de lesz teljes egér- és billentyűzet támogatás, 21:9-es képarányú monitortámogatás, sőt összetett PC-s beállítások is, hogy a számítógépes tábor minden igényét kielégítsék a fejlesztők.