A Starfield-ről szivárogtatott érdekes infókat egy volt fejlesztő

Izgalmas részletek látták meg a napvilágot a Starfield kapcsán, amit egy ex-fejlesztőnek köszönhetünk, aki magát csak Hevy008 név alatt hívta a ResetErán, tehát kezeljük fenntartásokkal az alábbiakat.

Annak ellenére is, hogy többnyire nagyszerű hírek jöttek, így megtudtuk, hogy szerinte a Starfield összességében kifejezetten mutatós lesz majd, de a Creaion Engine 2.0 korlátai miatt azért nem éri el a Horizon: Forbidden West szintjét, ellenben a tartalom tekintetében verhetetlennek bizonyul majd, sőt olyan sok a tartalom, hogy egy részét alighanem ki is kell majd vágni belőle a megjelenés előtt, mert nem tudnak mindent befejezni az alkotók.A fejlesztő szerint a nyáron már kipróbálható lesz a béta, sőt arról is beszélt, hogy, noha mi annak is örülünk, hogy egyáltalán lehet repkedni majd a játékban, hiszen eddig csak arról volt szó, hogy lesz saját űrhajónk, de hogy vezethetjük is, azt nem tudtuk.