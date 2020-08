A Stampede játékmódot mutatja be nekünk a DiRT 5 legújabb gameplay trailere

A Codemasters egy friss kedvcsinálóval szolgált a DiRT 5 kapcsán, mely egy gameplay trailerként a kérdéses versenyjáték egyik új játékmódját, a Stampede névre keresztelt opciót prezentálja nekünk mintegy 2 teljes percben.

A kérdéses újdonság lényege, hogy a lehető legkeményebb természetközpontú pályákon zúzzunkn, ezáltal akár 12 autó is pályára állhat, hogy kipróbálja magát, a győzelmet pedig az aratja majd, aki a legjobb, leggyorsabb köröket futja.Az alábbi videón egyenesen Arizonába utazhatunk azért, hogy alaposabban is tanulmányozhassuk a Stampede módot, amit október 9-től már a saját bőrünkön is átélhetünk majd, lévén akkor érkezik a DiRT 5 PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, de később újgenerációs masinákra egyaránt beroboghat.

