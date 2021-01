A stabilitásra és a bugok javítására koncentrál a Cyberpunk 2077 1.1-es frissítése

A CD Projekt Red kiadta a Cyberpunk 2077 legújabb, aktuális frissítését, amely az alkotás azon részét hivatott orvosolni, amire a legtöbb panasz van, miszerint a stabilitást növeli és a bugokat javítja.

Az 1.1-es update-ről van szó, amit a tegnapi nap folyamán adott ki a lengyel brigád minden egyes platformra, és a patch lista a bugfixek széles skáláját tárja elénk. Többek között a szoftver összeomlását is igyekeztek helyrehozni, amikor mentett játékállást töltünk be, vagy éppenséggel elindítjuk, bezárjuk a játékot.Ezenfelül azt az orbitális bakit is kijavították, mely szerint. A kijavított hibák komplett listáját IDE kattintva olvashatjátok el.