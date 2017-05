A Square Enix szerint a stúdió eladása még nem jelenti a Hitman-sorozat végét

Kedvelt kiadóból egy szempillantás alatt vált rengeteg rajongó gyűlöltjévé a Square Enix csapata, miután gonosz módon menesztették az IO Interactive-ot, ezzel utcára küldve a dánok rengeteg munkatársát, illetve parkolópályára állítva a Hitman -sorozatot.

Yosuke Matsuda azonban nemrégiben egy a korábbihoz képest színesebb és boldogabb jövőt festett le egy a befektetők számára tartott előadáson, amelynek írásos változatára a Polygon munkatársai hívták fel a figyelmünket, lévén ebből kiderült, hogyPersze azt az elnök sem mondta, hogy bár ez is egy lehetséges forgatókönyv, ellenben hozzátette, hogy azért keresnek most külsős befektetőket - sőt mi több, a szövegből kiderült, hogy már tárgyalásokat is folytatnak néhánnyal -, mert szeretnék, ha játékaik, így többek között a Hitman -sorozat is fennmaradna.