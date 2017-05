A Square Enix kihátrál a Hitman fejlesztői mögül: nagy bajban a sorozat!

Elképesztő hírek érkeztek a Square Enix háza tájáról, akik ma váratlanul bejelentették, hogy miután átszámítva több mint 12 milliárd forintos bukóval kellett zárniuk a legutóbbi negyedévet, megválnak az IO Interactive csapatától.

A kiadó közleményéből megtudtuk, hogy egyelőre megadják az esélyt a dánoknak, és befektetőket keresnek számukra, de ha ez nem jön össze, akkor, mert a jövőben a Square Enix kizárólag a kulcsfontosságú sorozataira és stúdióira szeretne koncentrálni, avagy magyarul az aranytojást tojó tyúkokra.A dolgot tovább bonyolítja, hogy bár a stúdiót meneszti,, ezáltal a dánok még akkor sem tudnák folytatni a 47-es ügynök kalandjait, ha esetleg szeretnék. Sőt mi több, az sem tiszta ezek után, hogy a jövőben mennyi és milyen tartalmak érkezhetnek a Hitman -hez, amihez korábban ugyebár több szezont is beígértek, de vélhetően így most ezek is mennek a levesbe...