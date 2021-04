A Square Enix is ott lesz az E3 2021-en

Eddig nem volt egyértelmű, hogy a Square Enix kiveszi-e a részét az idei, digitalizált E3 2021-ből, viszont most megerősítették a Nikkei magazinnak, hogy nem hagyják ki a show-t, így ők is készülnek egy sajátos konferenciával.

A konkrét lineupot még nem lengették be, ellenben Yosuke Matsuda, a stúdió elnöke elmondta, hogy még a felhozatal összeállításával foglalkoznak, és az is biztos, hogy. Hogy ez pontosan mit jelent, az egyelőre nagy kérdőjel, de vélhetően itt arra utal, hogy egy nagy leleplezésre készülnek.Nagy valószínűséggel hallunk majd az olyan újdonságokról, mint a Final Fantasy XVI, várhatóan az Outriders-hez kapcsolódóan is mutogatnak valamit, illetve az új Life is Strange-ről is számítunk finomságokra.