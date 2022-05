A Square Enix eladta a Tomb Raidert és a Deus Exet a stúdióikkal együtt

Az Embracer Group számos új stúdiót fogadott be - a vásárlási hullámban lévő holding megállapodott a Square Enix három nyugati stúdiójának megvásárlásáról, valamint azok franchise-airól.

Ez a Tomb Raidert fejlesztő Crystal Dynamics, a Guardians of the Galaxy-t és a Deus Exet fejlesztő Eidos Montreal és a Square Enix Montreal. A két kiadó ma reggel jelentette be a 300 millió dolláros készpénzes tranzakciót, megerősítve, hogy az üzlet több mint 50 IP-t foglal magában. Az akvizícióval mintegy 1100 új alkalmazottal bővül az Embracer a három stúdió nyolc világméretű telephelyén.Az Embracer lehetőséget lát arra, hogy befektessen ezekbe a franchise-okba, valamint a további megvásárolt IP-kbe, mint például a Legacy of Kain, a Thief és más eredeti franchise-okba. Az akvizíció magában foglalja a stúdiók több mint 50 back-catalogue játékának további értékesítését és üzemeltetését is.A Square Enix saját sajtóközleményében megerősítette, hogy nyugati ága továbbra is kiadja a Just Cause-t, az Outriders-t és a Life is Strange-et. A Square Enix Collective is folytatódik az External Studios márkái mellett.