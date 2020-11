A Spider-Man: Miles Morales-ben még a Pókember: Irány a Pókverzum!-féle hacuka is benne lesz

Elképesztő az az ötletesség, amivel az Insomniac Games megközelítette a Pókember: Irány a Pókverzum!-ban látott öltözéket, hiszen mint az várható volt, belerakták a Spider-Man: Miles Morales -be, azonban még csavartak egyet azon a bizonyos potméteren.

Nem elég, hogy magát a göncöt belerakták az animációs filmből, de még úgy is alakították ki, hogy az hajazzon az ott látott animációs stílusra. Ebből fakadóan, ezzel megidézve az ott is tapasztalt stop motion-szerű megvalósítást.Ez egyébiránt kikapcsolható lesz, ha nem akarunk bajlódni vele, viszont valljuk be, lehengerlően jól fest a gyakorlatban, bár azért örültünk volna, ha ebben az üzemmódban a játék komplett világa hasonlóan mozog, mint Miles Morales.

Nézd nagyban ezt a videót!