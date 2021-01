A speedrunnerek 10 másodperc alatt rohannak végig a Hitman 3 első pályáján

Nem kellett sok idő a speedrunnereknek, míg darabjaira kapták a Hitman 3 -at, és ez olyan szinten tart máris, hogy az első pályát, avagy a dubaji merénylet köré épülő On Top Of The World küldetést már kevesebb mint tíz másodperc alatt teljesítik.

Konkrétan öten is 10 másodperc alatt teljesítették már a pályát világszerte, és gyakorlatilag egymással versenyeznek, folyamatosan döntik meg a speedrunnerek egymás rekordját. Január 25-én Goron mindössze nyolc másodpercben végzett a misszióval, de mellette még mások is villámgyorsan végighaladnak ezen a bevetésen.Goron esetében van egy videónk is, amit meg tudunk mutatni, így ha kíváncsi vagy rá, hogy miként lehet a kezdőküldetést pillanatok alatt végigvinni, akkor csekkold le az alábbi felvételt:

Nézd nagyban ezt a videót!