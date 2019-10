A Special Ops-ról szól a legújabb Call of Duty: Modern Warfare trailer

Az Activision és az Infinity Ward egy friss kedvcsinálót dobott össze a Call of Duty: Modern Warfare egyik legjobban várt játékmódjáról, az egykori Modern Warfare 2-ben sokak által rongyosra játszott Special Ops-ról.

A masszívbemutatkozott játékmódban társaink oldalán a legkülönfélébb fegyveres bevetéseken kell majd részt vennünk, tehát nem a kampányt élhetjük majd újra mások társaságában, hanem egy teljesen önálló élményről van szó, rengeteg izgalommal a középpontban.Hogy mégis mekkora izgalmakról van szó, arról az alábbi kedvcsinálón most te is egy átfogó bemutatót kaphatsz, ha pedig megtetszett, még egy kevéske türelem, hiszen a Call of Duty: Modern Warfare megjelenése már itt van a kanyarban, továbbra is október 25-én számíthatunk rá.

