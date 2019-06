A Spec Ops is visszatér a Call of Duty: Modern Warfare-ben

Hangyányi, de annál fontosabb friss részlet derült ki a Youtube Live-on keresztül a Call of Duty: Modern Warfare kapcsán, az Infinity Ward ugyanis bejelentette a sorozat legendás kooperatív módjának visszatérését.

Annak idején - főként a Modern Warfare 2-ben - rengetegen imádták a Spec Ops névre keresztelt mókát, amit egyedül is élmény volt átélni, de főként kooperatív formában jelentett nagy élményt, és aki annak idején élvezte ezeket a kihívásokat, az most örülhet,, ezáltal egyedül, online kooperatív módban, sőt osztott képernyős formában is átélhetünk majd bevetéseket.Bár konkrétabb részleteink egyelőre nincsenek, de az már biztos, hogy az Infinity Ward egy olyan Spec Ops-élményt ígért, amihez foghatót korábban még soha nem láthattunk. Kíváncsian várjuk a pontos információkat!