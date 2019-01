A sötét középkorról szól a legújabb A Plague Tale: Innocence videó

A tavaszi szazon egyik nagy meglepetése lehet az A Plague Tale: Innocence című középkori kalandjátékból, mely egyenesen a pestisjárványtól sínylődő Franciaországba repít majd vissza minket.

Az Asobo Studio falai között formálódó alkotáshoz a készítők a közelmúltban elindítottak egy videósorozatot, aminek részeként dokumentumfilmes jelleggel ismertetik meg a játékot a rajongókkal, a most befutott második részben pedig a játékmenet sajátosságai mellett a sötét középkor kapta a központi szerepet.Ha te is kíváncsi vagy arra, hogy, át is adjuk a szót a fejlesztőknek, de annyit azért még elmondunk, hogy az A Plague Tale: Innocence érkezését május 14-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

