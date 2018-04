A sorozat leggyorsabban fogyó tagja lett a Far Cry 5, hatalmasat kaszált a Ubisoft

A Ubisoft bejelentette, hogy a várakozásoknak megfelelően óriási sikert aratott a rajongók között a Far Cry 5 , mely a sorozat eddigi leggyorsabban fogyó epizódja lett, amiből az első héten legalább kétszer annyit eladtak, mint anno a Far Cry 4-ből.









Ez azonban még nem minden, a The Division után ugyanis a Far Cry 5 lett a Ubisoft eddigi második legnagyobb megjelenését produkáló játéka, melyMindez persze nem valósulhatott volna meg a játékosok nélkül, akik elképesztő dolgokat hoztak össze a Far Cry 5 keretein belül az elmúlt napokban, így a Ubisoft egy infógrafika részeként közölte velünk például, hogy a felhasználók már több mint 55 ezer órát streamelték a Twitch és a Youtube platformokon az alkotást, amit több mint 117 millió néző követett nyomon.Továbbá a rajongók több mint 5 millió halat fogtak, 35 milliónál is több dinamitot dobtak el, 177 millió civilt mentettek meg, a legnépszerűbb segítiő pedig Nick Rye lett. Ha további érdekes statisztikákra vagy kíváncsi, vess egy pillantást az alábbi infógrafikára: