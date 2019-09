A Sonyhoz kerültek a Sunset Overdrive jogai, jöhet a PS4-es átirat?

Óriási akvizíció történt az elmúlt hetekben a Sony háza táján, hiszen felvásárolták a Ratchet & Clank, a Spider-Man, és nem utolsó sorban a Sunset Overdrive atyjait, az Insomniac Games-t, így mostantól belsős stúdióként tevékenykednek.

A Sony elnöke, Shuhei Yoshida most elárulta az Inside Games japán lapnak, hogy most már ők birtokolják az egykoron Microsoft-exkluzív alkotás jogait, ugyanis. És hogy mennyi esély van egy esetleges átiratra?Yoshida annyit tett hozzá az egészhez, hogy alig várja a jövőben érkező játékaikat, ami alapján nem úgy fest, hogy terveznek esetleg második részt, illetve az is benne van a pakliban, hogy annyi jogi hercehurca lenne egy PS4-es port körül, hogy egész egyszerűen nem éri meg beleölni az energiát. Persze aztán sosem lehet tudni, lehet, hogy hamarosan a Sony konzolján is tiszteletét teszi a szoftver...