A Sony-Bungie felvásárlást az FTC fogja kivizsgálni

Ahogy az a milliárd dolláros felvásárlásoknál általában lenni szokott, a Sony 3,6 milliárd dolláros mamutfelvásárlását a Bungie-val kapcsolatban is vizsgálni fogja a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság, röviden FTC.

Bár elfelejthetnénk, hogy a PlayStation mélyen beleásta magát a Destiny fejlesztőjének megvásárlásába, ez egy emlékeztető, hogy az üzlet még mindig nagyon is áll - feltéve, hogy megkapja a kormány jóváhagyását.Ha követted a híreket az utóbbi időben, akkor tudhatod, hogy hasonló szondázások zajlottak a Microsoft Activision Blizzard felvásárlásával kapcsolatban is - bár mivel ez a szám sokszorosával nagyobb, még több bürokrácián kell majd átesnie.Mindkét esetben nem valószínű, hogy a felvásárlásokat megakadályozzák, és ez inkább protokolláris kérdésnek tűnik, mint bármi másnak. Ennek ellenére a The Information értesülései szerint a vizsgálat legalább hat hónappal visszavetheti a felvásárlást - bár a Sony egyébként hivatalosan soha nem jelentett be zárási határidőt.Mivel a Bungie az üzlet megkötése után önállóan fog működni, nem valószínű, hogy sok minden változik majd igazán - a legendás Halo készítője számára a szokásos üzletmenet marad, úgy képzeljük.