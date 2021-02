A Sony végre elárulta: PS5-ös VR eszközön dolgoznak!

Gyakorlatilag nyílt titok volt, hogy a Sony már a következő generációs VR eszközén dolgozik, ellenben most Jim Ryan, a vállalat vezérigazgatója megerősítette , hogy formálódik a műhelyükben az új szemüveg, sőt még pár információt is elhintett emberünk.

Habár azt tudtuk, hogy dolgoznak egy új szemüvegen, de most erősítették meg először, hogy PS5-re készül az új verzió. Gyakorlatilag minden téren fejlettebb lesz elődjéhez képest az új generációs VR hardverük, mégis a legfontosabb információ, ami jelenleg rendelkezésünkre áll, az az, hogy mindössze egyetlen kábelen keresztül fog csatlakozni a rendszerhez, nem pedig többel.Lesz egy új VR vezérlő is, ami DualSense funkciókkal lesz felvértezve, viszont azt már most leszögezte Ryan, hogy. Állítólag a fejlesztők már gőzerővel dolgoznak az új VR-játékokon, és a friss eszköz nagyobb látószöget, felbontást, illetve összességében jobb látványt prezentál majd.