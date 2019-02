A Sony szerint még nagyon messze van, hogy streamelve játsszunk játékokat

Mostanában a cloud gamingről egyre többet hallunk innen-onnan, miszerint a jövőben csak és kizárólag a felhőben tárolt játékokkal fogunk játszani, és általában azt a képzetet társítják emellé, hogy ez a technológia már itt van a kapuban.

Szinte a Sony az egyetlen, akik komolyabban képviselik magukat ezen a piacon jelenleg a PS Now-val (nem félreérteni, vannak más szolgáltatók is, de ők azok, akik szignifikánsak), és még ők is úgy gondolják, hogy ez a fajta technológia nem veszélyezteti egyelőre a mostani formában ismert videojáték-konzolokat.Az elemzők és a befektetők számára megtartott konferenciahívás során a cég negyedéves financiális adatairól tárgyaltak, a Sony üzleti vezetőjét, Hiroki Totokit pedig megkérdezték, hogy milyen lehetőségek és veszélyek várnak a PlayStation-brandre az elkövetkezendő öt évben.Totoki egyrészt kiemelte a free-to-play alkotások elterjedését a piacon, mint potenciális veszélyforrás, és a játékok felhőbe költöztetése is jelentéktelenné teheti a hardvereladásokat,A cloud gaming mostani állapotát tekintve ez persze nem meglepő kijelentés, főleg hogy igazából a tavalyi E3-on kezdődött meg nagyon a mozgolódás a vállalatok részéről a játék-streamelés irányába, így csak egyetérteni tudunk Totoki szavaival.