A Sony szabad kezet ad a munkában a belsős fejlesztőstúdióinak

A Sony tonnányi exkluzív játéka nagyban köszönhető a belsős - first party - csapatainak, akik rendszeresen szállítanak minőségi címeket, most pedig egy hosszú ideje velük dolgozó fejlesztő illette kedves szavakkal a japán multivállalatot.

Stuart Tilley dolgozott Killzone-on, Wipeout 2048-on, most pedig új stúdiójával Playstation VR-re fejlesztenek, tehát az úriembernek komoly múltja van már a Sony-val. Elmondása alapján azért lojális a céghez, mert, de közben megkapják a szabadságot is, amire szükségük van a művészeknek játékaik elkészítéséhez.Tilley úgy éli meg ezt az egészet, hogy a konzolháborúban a first party stúdiók a frontvonal katonái, hisz az ő alkotásaiktól függ, hogy valaki megveszi-e az adott konzolt, vagy sem. Úgy gondolja, hogy nyilván a Microsoft-nak is megvannak a maga exkluzív címei, de ők lényegesebben erősebbek ezen a téren, amikor pedig a Nintendo került szóba, kacagva elterelte a témát.