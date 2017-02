A Sony sorozatként tekint a Horizon: Zero Dawn-ra, Aloy pedig PlayStation ikonná válhat

A Sony az esetek jelentős többségében minden új exkluzív címét úgy dobja piacra, hogy azzal sorozatban gondolkoznak, így nem túl meglepő, hogy Jon Edwards ezzel kapcsolatos terveikről biztosította nemrégiben az MVC UK újságíróit.

A Sony brit részlegének produkciós menedzsere ugyanis kiemelte, hogy franchise-os ambíciókat dédelgetnek a Horizon: Zero Dawn kapcsán, egyszóval megfelelő fogadtatás esetén biztosan lesz folytatás, ha pedig így lesz, akkor, és olyan karakterek mellett emlegethetjük majd egy lapon, mint Nathan Drake vagy Sackboy.Edward kifejtette, hogy szavai nem minősülnek semmiféle bejelentésnek a folytatás kapcsán, de potenciális esély mutatkozik erre, ám most még ők is csak várnak és majd meglátják, hogy mi lesz a vége. Magunk között szólva, mi komoly sikerszagot szimatolunk!