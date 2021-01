A Sony nyilvánosságra hozta 2020 legjobb letöltési adatait produkáló PS4-es és PS5-ös játékainak listáját

Bár mindenkinek felemásra sikerült a tavalyi éve, azonban a játékiparban a jelek szerint minden jól alakult, és a Sony a hagyományokat követve nyilvánosságra hozta a PS4-es és PS5-ös játékok letöltési listáit, hogy láthassuk, mely videojátékok voltak abszolút az élen.

Kezdésnek lássuk a PS5-ös szekciót, ahol meglepő módon nem egy exkluzív, hanem, és míg a második helyre a Spider-Man: Miles Morales került, a dobogó harmadik fokára az Assassin's Creed Valhalla állhatott fel mindkét kontinensen.Lényegesen nagyobb a különbség a két régió között a PS4-es eredmények alapján, a PS Store adatait figyelembe véve ugyanis a tengerentúlon az új Call of Duty került az élre az előző generációs platformon is, míg a második a GTA 5, a harmadik pedig a Call of Duty: Modern Warfare lett, Európában azonban a FIFA 21 volt az abszolút első helyezett, és míg a második röhejes módon a FIFA 20 volt, a dobogó harmadik fokát a GTA 5 foglalhatta el.