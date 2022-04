A Sony már nem engedi halmozni a PS Plus előfizetéseket

A Sony úgy tűnik, letiltotta a PlayStation Plus kódok beváltását harmadik féltől származó kiskereskedőknél vagy a PlayStation Store-on keresztül - a PS Plus-kódok megvásárlása után azonban a felhasználók arról számoltak be, hogy a kódokat a beváltási kísérlet után elutasították.

Néhány felhasználó megpróbálta meghosszabbítani vagy "halmozni" PlayStation Plus-tagságát, miután felröppent a hír , hogy az egyidejűleg PS Plus és PS Now előfizetéssel rendelkezők júniusban PS Plus Premiumra váltanak, és az új előfizetés hossza megegyezik a leghosszabb jelenlegi tagságukkal.A tagság halmozása az, amikor a felhasználó előre fizetett kártyákkal válthat ki bővítést a jelenlegi tagságához. Például egy felhasználó, akinek még 12 hónapos PlayStation Plus-tagsága van hátra, korábban vásárolhat újabb 12 hónapot, így a tagságát 2 évre halmozhatja, még az előfizetés lejárta előtt. Ez tipikusan bevett gyakorlat, amikor a PlayStation Plus kódokat akciós események során leértékelik.