A Sony engedélyezte a cross-playt PlayStation 4-en!

Hihetetlen dolog történt, lévén az a Sony, mely az elmúlt években arról volt híres, hogy nem igazán volt hajlandó közösködni a többi platformmal, most megnyitotta a kapuit a cross-playhez PlayStation 4-en.

Mi más lenne az első játék, ami megkapta ezt a támogatást, mint a Fortnite , így a Sony konzol tulajdonosai szabadon játszhatnak az Xbox One, a PC, a Mac, a Switch és a mobilos játékosokkal is, ennek a bejelentésére pedig a PlayStation Blogon került sor.Ezek után semmi akadálya annak, hogy akár a jövőben több játékra is kiterjesszék ezt a lehetőséget, bár fontos tényező, hogy hogyan fog elsülni a Fortnite esetében a cross-play,, viszont reméljük a legjobbakat, talán egy nap valóban eljön az a korszak, amikor platformtól függetlenül vandálkodhatunk barátainkkal.