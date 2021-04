A Sony elvileg elkaszálta a Days Gone 2-t, de készül a The Last of Us remake

Jason Schreier, a Bloomberg újságírója egy igencsak vaskos anyagot tett közzé az értesülései alapján, melyben benne foglaltatik, hogy bár a Sony Bend akart Days Gone 2-t készíteni, ellenben a Sony úgy határozott, hogy elkaszálja a projektet.

A vegyes fogadtatás miatt döntöttek úgy, hogy nem lesz második etap a zombis mókához, azonban most elviekben a Sony Bend a Naughty Dognak segít egy multiplayer játékkal - vélhetően ez a The Last of Us Part 2 többjátékos módja. Sőt, egy második csapat a Bendtől eredetileg egy új Uncharteden ügyködött,Továbbá Schreier szerint a Naughty Dog dolgozik az első The Last of Us remake-jén, amit eredetileg a Visual Arts Service Group fejlesztett, míg nem átvették tőlük. Egyébiárnt a Bend srácai maguk kérték meg a Sony-t, hogy vegyék le őket az Unchartedről, hogy a saját IP-jükön dolgozhassanak, ezen kívánságuk pedig márciusban teljesült is.Ezenfelül Schreier említést tesz arról is, hogy a stúdión belül eléggé felkavarja a dolgokat, hogy a Sony nem hajlandó kreatív rizikót vállalni, és gyakorlatilag megszállottjai lettek a blockbustereknek.