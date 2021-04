A Sony elkezd agresszívan befektetni a belső fejlesztésű játékaiba

A Sony az aktuális bevételi konferencián eléggé nagy szavakat használt a belsős fejlesztésű játékai kapcsán, ugyanis a cég CFO-ja, Hiroki Totoki elmondta , hogy erősíteni akarják az exkluzív ajánlataikat, és agresszívan fognak befektetni belsős stúdiókra.

Sőt mi több, a jövő évtől kezdve a külsős stúdiókba is jókora befektetést fognak fordítani, és megannyival partnerségbe kívánnak lépni. Természetesen mindehhez jókora pénzt is hozzáraknak, így lényegébenTotoki kifejezetten megemlítette a Jade Raymond új stúdiójával, a Havennel való partnerséget, amely első játékaként új PlayStation IP -t hoz létre, illetve az ex-Destiny-s arcok új multiplayer címéről is említést tett, ami szintúgy a Sony masinájára készül.