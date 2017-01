A Sony bezárja a Guerrilla Cambridge stúdióját

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan miért, de a Sony lakatot tesz a Killzone-sorozattal elhíresült Guerrilla Games egyik alstúdiójának ajtajára, egészen pontosan a Camebridge-i részlegre, akik a múltban számtalan kiváló videojátékkal örvendeztettek meg minket.

Aki nem tudná, a Guerrilla Camebridge készítette többek között a MediEvil franchise-t, de hozzájuk köthető a Primal, a Ghosthunter és a Killzone Mercenary is,, amely vélhetően nem hozta azt az eredményt, amit a japánok szerettek volna, és bizonyára ez is hozzájárult ahhoz, hogy a csapat ajtajára most lakat került.A közel 20 éve működő stúdió természetesen nem összekeverendő a Guerrilla Games amszterdami részlegével, akik jelenleg is a Horizon: Zero Dawn-t formálgatják a háttérben, ezzel a brigáddal és a projekttel ugyanis minden a lehető legnagyobb rendben van a hivatalos közlemény szerint.